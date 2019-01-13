En çok oyun oynayan 3. ülke; Türkiye

2017’de Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yüzde 24,7 yıllık büyüyerek en hareketli oyun pazarlarından biri haline gelen Türkiye, nüfusunun genç olması ile de oyun sektörünün ilgisini çekiyor.

Gaming İstanbul (GIST) Fuarı Direktörü Cevher Eryürek, WebTekno‘ya yaptığı açıklamada Türkiye’deki “oyuncu” sayısına dikkat çekerken, Türkiye’nin oyun başında en fazla vakit geçiren ülkelerden biri olduğunu ekledi.

Eryürek, ülkemizin genç nüfusunun oyun pazarını büyük ölçüde şekillendirdiğine de değindi. “Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve bu, oyun pazarını büyük ölçüde şekillendiriyor. Türkiye’de oyun ihracatı 2017’de %40 büyüyerek 775 milyon dolara ulaştı. Sektör 2018’i muhtemelen 1 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacak. Henüz rakamlar açıklanmasa da bu öngörüyü yapabiliriz.” diyen Eryürek, oyun başında geçirilen süre ile ilgili olarak da, “Türkiye’de 20 milyon mobil, 11 milyon PC/konsol oyuncusu var. Bunların %61’i, yani 11 milyon kişi de oyuna para harcıyor. Dünyada Rusya ve Polonya’dan sonra, oyun başında en çok vakit geçiren üçüncü ülkeyiz.” şeklinde konuştu

Eryürek; WebTekno’ya yaptığı açıklamada Ekonomi Bakanlığı’nın geçen yılki açıklamasına göre oyun ihracatının 2016’ya göre %40 büyümeyle 700 milyon dolara ulaştığını söyledi. Eryürek, “2020 yılına kadar Türkiye’nin oyun ihracatında yıllık 2 milyar dolar seviyeye ulaşması bekleniyor. Bunun için gençlerin doğru yönlendirilmesi çok önemli.” şeklinde konuştu..