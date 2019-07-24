En çok satan iPhone modeli belli oldu

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone XR 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu.

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) 2019 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan satış rakamlarına dayandırdığı raporuna göre, bu dönemde en çok satan model iPhone XR oldu.

iPhone XS, iPhone XS Max ve XR modelleri, 2019’un üçüncü çeyreğinde ABD'de iPhone satışlarının yüzde 67’sini oluştururken, yalnızca iPhone XR modelinin payı yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de 749 dolarlık fiyat etiketiyle satılan iPhone XR, Türkiye'de ise 7400 TL'ye satılıyor. Yani yurt dışının aksine Türkiye'de de iPhone XR için uygun fiyatlı bir telefon demek pek mümkün değil. Ancak diğer iPhone modellerine göre fiyatı daha düşük.

Şirket, gelecek eylül ayında yeni modelleri görücüye çıkarak. iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 duyurulduğunda mevcut iPhone modellerinde fiyat indirimi olup olmayacağı ise merak konusu.