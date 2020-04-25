En çok yağış alan bölge Selvilitepe

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha en çok yağış alan bölgenin metre kareye 17 kg ile Selvilitepe olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların bölgelere göre dağılımları şöyle:

“Akdeniz 14 kg, Çamlıbel 13 kg, Koruçam, Kozanköy 12 kg, Girne 8 kg, Boğaz, Güzelyurt Kalkanlı 5 kg, Alsancak, Taşpınar ve Türkleli 4 kg, yağışa alan diğer bölgelere ise 0,1 ile 3 kg arası yağış düştü.”