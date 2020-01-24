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En Çok Yağış Beyarmudu Bölgesine Düştü

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En Çok Yağış Beyarmudu Bölgesine Düştü
En Çok Yağış Beyarmudu Bölgesine Düştü

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Beyarmudu bölgesine düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Beyarmudu’na 9 kg; Kırıkkale’ye 8 kg; Alayköy, Devlet Üretme Çiftliği, Gemikonağı’na 6 kg; Dipkarpaz’a 5 kg; Mehmetcik, Boğaz, Lefke’ye 4 kg; Akdoğan, Kozanköy, Beylerbeyi, Pile, Yeşilırmak, Geçitkale ve Girne’ye 3 kg; Çayırova, Çayönü, İskele, Gazimağusa, Salamis, Esentepe, Doğancı, Gönendere, Değirmenlik, Akıncılar, Ercan, Kantara, Alevkaya ve Ziyamet’e 2 kg; diğer yörelere ise 0,2-1 kg.

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