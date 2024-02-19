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En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi: 23 kg/m²; Gönendere, Yeşilırmak: 17 kg/m²; Tatlısu:  15 kg/m²; Boğaz: 14 kg/m²; Geçitkale: 13 kg/m²; Esentepe, Mallıdağ: 12 kg/m²; Bostancı, Gaziveren, Girne, Gemikonağı, Karaoğlanoğlu: 11 kg/m²; Alevkaya, Doğancı, Selvilitepe, Serdarlı, Taşkent: 10 kg/m²; Değirmenlik, Lefke, Kozanköy: 9 kg/m²; Akdeniz, Akıncılar, Güzelyurt: 8 kg/m²; Alayköy: 7 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise  0,1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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