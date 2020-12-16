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En Çok Yağış Dipkarpaz’da Kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 60 kilogram ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.
En Çok Yağış Dipkarpaz’da Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 60 kilogram ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün ve gece gerçekleşen yağışların yörelere göre miktarları şöyle:

“Dipkarpaz 60 kg/m², Sipahi 54 kg/m², Taşkent 36 kg/m², Mehmetçik 33 kg/m², Bostancı 29 kg/m², Güzelyurt, Zümrütköy 28 kg/m², Karaoğlanoğlu 24 kg/m², Gönendere 23 kg/m², Akıncılar      22 kg/m², Doğancı 21 kg/m², Değirmenlik    19 kg/m², Gaziveren 18 kg/m², Girne 17 kg/m², Alayköy, Ercan 16 kg/m², Dörtyol 15 kg/m², Lefkoşa 14 kg/m², Beylerbeyi, Gazimağusa 13 kg/m², Pile 12 kg/m²”

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