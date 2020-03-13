En Çok Yağış Kozanköy Ve Lefke’ye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, dün ve dün gece en çok yağış, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağmur yağan Kozanköy ve Lefke’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde, metrekareye Kozanköy 34; Lefke 31; Doğancı, Akıncılar; Mallıdağ, Selvilitepe ve Kalkanlı 25; Alevkaya ve Bostancı 24, Karaoğlanoğlu ve Beylerbeyi 23; Alayköy, Gaziveren ve Zümrütköy 20; Girne ve Pile 19; Boğaz ve Devlet Üretme Çiftliği 18 kilogram yağış aldı.