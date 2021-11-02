En çok yağış Mehmetçik'te kaydedildi

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Mehmetçik’te kaydedildiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre Mehmetçik’i metrekareye 4 kg ile Yeşilırmak ve 2 kg ile Zaferburnu, Kalkanlı ile Akdeniz takip etti.
Zümrütköy, Kozanköy, Karaoğlanoğlu, Mağusa ve Çamlıbel’de ise metrekareye 1 kg yağış düştü.
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg’ın altında yağış ölçüldü.
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