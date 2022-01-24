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En çok yağış metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi, dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
En çok yağış metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.


Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.


Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg yağış aldığı belirlenen açıklamaya göre, diğer yağmurlu bölgelere metrekareye 2 kg’ın altında yağış düştü.


Meteorloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dağlık kesimlerde kar yağışı olduğu da ifade edildi.

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