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En çok yağış nerede kaydedildi?

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En çok yağış nerede kaydedildi?
Meteoroloji Dairesi açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın 15  kg/m² ile Güzelyurt’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’u, 13  kg/m² ile Taşpınar, 12 kg/m² ile Bostancı ve 10  kg/m² ile Kalkanlı, Lefke, Yeşilırmak ve Zümrütköy izledi.

Gemikonağı’nda 9  kg/m², Akdeniz ve Çamlıbel’de ise 7 kg/m² yağış tespit edilirken; yağış alan diğer yerler ise 7  kg/m²’nin altında yağış aldı.

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