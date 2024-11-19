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En çok yağış nerede oldu?

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En çok yağış nerede oldu?
En çok yağış nerede oldu?

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 36 kg ile Akdeniz'de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün 8.00'den bugün 8.00'e kadar ölçülen yağış miktarlarını duyurdu. Açıklamaya göre, metrekareye Ziyamet'te 25; Yenierenköy'de 22; Çamlıbel'de 19; Yeşilırmak'ta 12; Kozanköy'de 10; Kalkanlı'da 9; Selvilitepe, Koruçam, Dipkarpaz ve Çayırova'da 7; Türkeli ve Gaziveren'de 5; Taşkent, Karaoğlanoğlu ve Sipahi'de 4 kg. yağış düştü.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

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