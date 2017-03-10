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En çok yağış nereye düştü?

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En çok yağış nereye düştü?
KKTC’de son 24 saat içerisinde en fazla yağışın hangi noktalara düştüğü açıklandı.

KKTC’de son 24 saat içerisinde en fazla yağış, 2 kg/m² ile Güzelyurt, Gaziveren ve Taşpınar’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah saat 08.00 arası Alevkaya, Çamlıbel, Değirmenlik, Kalkanlı, Kırıkkale, Ercan, Devlet Üretme Çiftliği, Girne, Lefke, Lefkoşa, Akdeniz, Alayköy, Kozanköy, Boğaz, Yakın Doğu Üniversitesi, Esentepe ve Selvilitepe’ye ise 1 kg/m² yağış düştü

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