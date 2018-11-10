En çok yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan, bu sabaha en çok yağış alan bölgenin 16 kg/m2 ile Koruçam olduğunu bildirdi.
Meteoroloji Dairesi, 9-10 Kasım tarihlerinde Alsancak’a 5, Boğaz Girne’ye 3, Yenierenköy’e ise 1 kg/m2 yağış düştüğünü kaydetti.
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan, bu sabaha en çok yağış alan bölgenin 16 kg/m2 ile Koruçam olduğunu bildirdi.
Meteoroloji Dairesi, 9-10 Kasım tarihlerinde Alsancak’a 5, Boğaz Girne’ye 3, Yenierenköy’e ise 1 kg/m2 yağış düştüğünü kaydetti.
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