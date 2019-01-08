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En Çok Yağış Nereye Düştü?

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Meteoroloji dairesi açıkladı
En Çok Yağış Nereye Düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında en çok yağışın 15 kg ile Kalkanlı’da kaydedildiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış oranları şu şekilde:

“Kalkanlı 15, Akdeniz 14, Beylerbeyi, Çamlıbel, Yeşilırmak 11, Gaziveren 10, Lefkoşa, Kozanköy 9, Güzelyurt, Esentepe, Boğaz, Dipkarpaz, Girne, Taşpınar 8, Karaoğlanoğlu, Doğancı, Selvilitepe, Zümrütköy 7, diğer yörelerde ise 1,0 ile 6,0  kg/m² arası.”

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