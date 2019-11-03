En çok yağış nereye düştü ?

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde en çok yağışın 30 kg/ m² ile Türkeli’ye düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Türkeli: 30 kg/m²; Selvilitepe-Çamlıbel: 27 kg/m²; Kozanköy: 24 kg/m²; Koruçam:23kg/m²; Boğaz: 21 kg/m²; Esentepe: 19 kg/m²; Güzelyurt-Yakın Doğu Üniversitesi:17kg/m²; Alayköy: 15 kg/m²; Bostancı: 14 kg/m²”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 13 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.