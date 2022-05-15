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En çok yağış nereye düştü?

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Baharın yaşandığı KKTC’de mayıs ayı ortasında sürpriz yağışlar devam ediyor.
En çok yağış nereye düştü?

Baharın yaşandığı KKTC’de mayıs ayı ortasında sürpriz yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte Yenierenköy ve Sipahi’de metrekareye 3 kilogram yağış düştü.

Gazimağusa, Zafer Burnu, Bostancı, Taşpınar Alevkaya , Kozanköy, Doğancı ve Zümrütköy’de  2 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.

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