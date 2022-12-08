En Çok Yağış Nereye Düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 12 kg ile Esentepe ve Kaleburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Esentepe, Kaleburnu 12 kg/m², Zaferburnu 6 kg/m², Sipahi 5 kg/m², Lefkoşa 4 kg/m², Geçitkale 3 kg/m², Çayönü, Dipkarpaz 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.