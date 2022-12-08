  • BIST 4.772,10
  • Altın 1068.976
  • Dolar 18.6403
  • Euro 19.5802
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

En Çok Yağış Nereye Düştü

» »
En Çok Yağış Nereye Düştü
En Çok Yağış Nereye Düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 12 kg ile Esentepe ve Kaleburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Esentepe, Kaleburnu 12 kg/m², Zaferburnu 6 kg/m², Sipahi 5 kg/m², Lefkoşa 4 kg/m², Geçitkale 3 kg/m², Çayönü, Dipkarpaz 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava yarından itibaren 4 gün yağmurlu olacak05 Aralık 2022 Pazartesi 23:38
  • Hava yarından itibaren 4 gün yağmurlu olacak05 Aralık 2022 Pazartesi 17:04
  • Hava Bugün Nasıl Olacak05 Aralık 2022 Pazartesi 10:07
  • Hava Bugün Nasıl Olacak04 Aralık 2022 Pazar 10:05
  • Polisten Uyarı! Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı04 Aralık 2022 Pazar 09:57
  • Pazartesinden, cumaya kadar yağmur bekleniyor03 Aralık 2022 Cumartesi 13:25
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak03 Aralık 2022 Cumartesi 09:42
  • Hafta Sonu Hava Nasıl02 Aralık 2022 Cuma 16:40
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü02 Aralık 2022 Cuma 15:56
  • Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor02 Aralık 2022 Cuma 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti