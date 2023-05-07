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En çok yağış nereye düştü

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Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağış alan bölgenin metrekareye 101 kilogram ile Geçitkale olduğunu açıkladı.
En çok yağış nereye düştü

Ülkenin birçok yerinde dün doluyla birlikte etkili olan yağışlar bazı olumsuzluklar, su taşkınları ve trafik kazalarına sebep oldu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre dün ve bugün gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

Vadili 59 kg/m², Alevkaya 54 kg/m², Alayköy, Türkeli 53 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi 51 kg/m², Lefkoşa 50 kg/m², Kalkanlı 38 kg/m², Esentepe 37 kg/m², Değirmenlik 34 kg/m², Girne 26 kg/m², Mallıdağ, Dörtyol 25 kg/m².

Diğer yörelerde ise 0,2ile 24 kg/m² arası yağış kaydedilirken, yer yer dolu yağışı da etkili oldu.

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