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En Çok Yağış Nereye Düştü

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.
En Çok Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle:

 

“Karaoğlanoğlu 6 KG/M², Beylerbeyİ 4 KG/M², Boğaz 2 KG/M², Girne, Alayköy 1 KG/M²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

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