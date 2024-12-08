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En çok yağış nereye düştü?

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En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Ziyamet’te metrekareye 45 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.  

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, dün ve bugün 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Ziyamet 45 Kg/M², Çayırova 41 Kg/M², Mehmetçik 36 Kg/M², Sipahi 29 Kg/M², Yenierenköy 26 Kg/M², Salamis 20 Kg/M², Çayönü 15 Kg/M², Akdoğan, Beyarmudu 8 Kg/M², Kantara, Tatlısu 6 Kg/M², Esentepe, Yeşilırmak 5 Kg/M²”

Diğer bölgelerde ise 0.1 Kg/M² İle 4 Kg/M² arasında yağış kaydedildi.

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