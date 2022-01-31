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En çok yağış Pile köyüne düştü

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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Pile köyüne düştüğünü açıkladı.
En çok yağış Pile köyüne düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Pile köyüne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30-31 Ocak 08:00-08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı belirtildi.

Açıklamaya göre dağılım şöyle:

“Pile: 21 kg/m²; Dörtyol, Zafer Burnu: 19 kg/m²; Ercan:17 kg/m²;İskele, Akdoğan, Kaleburnu:13 kg/m²; Mehmetcik, Beyarmudu: 12 kg/m²; Dipkarpaz: 11 kg/m²; Değirmenlik, Sipahi, Balıkesir, Tatlısu: 10 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile  9 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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