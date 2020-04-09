  • BIST 94.255
  • Altın 360,557
  • Dolar 6,7595
  • Euro 7,3470
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

En çok yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi

» »
En çok yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi
En çok yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, dün ve dün gece en çok yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi. Yeşilırmak’ta metrekareye 49 kg yağmur düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, diğer bölgelerde kaydedilen yağış miktarları şöyle: “Lefkoşa 21 kg/m², Serdarlı 18 kg/m², Alayköy 17 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi     15 kg/m², Geçitkale ve Taşkent 14 kg/m², Boğaz 12 kg/m², Akıncılar 11 kg/m², Esentepe 10 kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 9 kg/m²  arası yağmur düştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak? 25 Mart 2020 Hava Durumu25 Mart 2020 Çarşamba 11:18
  • En Fazla Yağış Mallıdağ’da21 Mart 2020 Cumartesi 13:27
  • Yağış Alan Yerler Koruçam, Kalkanlı Ve Boğaz19 Mart 2020 Perşembe 12:53
  • Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!19 Mart 2020 Perşembe 09:52
  • Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!18 Mart 2020 Çarşamba 10:38
  • Meteoroloji Dairesi’nden Uyarı17 Mart 2020 Salı 11:21
  • Meteroloji'den uyarı16 Mart 2020 Pazartesi 15:55
  • En Çok Yağış Girne Bölgesine Düştü14 Mart 2020 Cumartesi 13:35
  • Meteoroloji Dairesi'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı!13 Mart 2020 Cuma 13:23
  • En Çok Yağış Kozanköy Ve Lefke’ye Düştü13 Mart 2020 Cuma 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti