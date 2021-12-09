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En Çok Yağış Zafer Burnu’nda Kaydedildi

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En Çok Yağış Zafer Burnu’nda Kaydedildi
En Çok Yağış Zafer Burnu’nda Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok yağış   44 kg/m² ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, Zafer Burnu’nda 44 kg/m², Dipkarpaz’da 38 kg/m², Güzelyurt’ta 35 kg/m², Bostancı’da 33 kg/m², Zümrütköy’de 30 kg/m², Beyarmudu’nda 29 kg/m², Sipahi’de 28 kg/m², Mehmetcik ile Pile’de 27 kg/m², Kalkanlı ile Gaziveren’de 26 kg/m² ve Kaleburnu’nda 24 kg/m² yağış kaydedildi.


Açıklamaya göre, yağış alan diğer yörelerde 2 ile 23 kg/m² arası yağış kaydedildi. 

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