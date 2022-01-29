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En Çok Yağışı Koruçam Ve Zaferburnu Aldı

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En Çok Yağışı Koruçam Ve Zaferburnu Aldı
En Çok Yağışı Koruçam Ve Zaferburnu Aldı

 Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı alan bölgenin metrekareye 7 kg ile Koruçam ve 6 Kg ile de Zaferburnu olduğunu kaydetti.  

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Dipkarpaz, Esentepe deniz, Yenierenköy 5 kg/m², Esentepe 4 kg/m², Girne, Alevkaya, Yeşilırmak, Kaleburnu 3 Kg/m², Kantara, Çayırova, Alsancak, Mehmetcik 2 Kg/m², Mallıdağ, Gemikonağı, Zümrütköy 1 kg/m².

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