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En Çok Yağışı Tatlısu aldı

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En Çok Yağışı Tatlısu aldı
En Çok Yağışı Tatlısu aldı

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağış alan bölgenin Tatlısu olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Tatlısu: 56 Kg/M²; Mallıdağ: 53 Kg/M²; Geçitkale: 33 Kg/M²; Mehmetcik:26 Kg/M²; Çayırova: 23 Kg/M²; Yenierenköy:20 Kg/M²; Kırıkkale: 18 Kg/M²; Sipahi: 16 Kg/M²; Beylerbeyi: 14 Kg/M²; Kantara: 13 Kg/M²; Akdoğan:12 Kg/M²”

Açıklamada, diğer yörelerde ise 0,1 ile 11 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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