  • BIST 1.940,99
  • Altın 784.44014
  • Dolar 13.3921
  • Euro 15.1417
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

En Çok Yağmur Dipkarpaz’da…Dağlık Kesimlere Kar Yağdı

» »
En Çok Yağmur Dipkarpaz’da…Dağlık Kesimlere Kar Yağdı
En Çok Yağmur Dipkarpaz’da…Dağlık Kesimlere Kar Yağdı

Meteoroloji Dairesi, dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.


Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.


Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg yağış aldığı belirlenen açıklamaya göre, diğer yağmurlu bölgelere metrekareye 2 kg’ın altında yağış düştü.


Meteorloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dağlık kesimlerde kar yağışı olduğu da ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuk Hava Etkisini Devam Ettiriyor! Kar bekleniyor...23 Ocak 2022 Pazar 10:51
  • Soğuk Hava Etkisini Devam Ettiriyor!22 Ocak 2022 Cumartesi 15:39
  • Pazar Günü Karla Karışık Yağmur Bekleniyor21 Ocak 2022 Cuma 17:52
  • Ülkede Soğuk Etkisini Sürdürmeye Devam Edecek19 Ocak 2022 Çarşamba 16:01
  • Kıbrıs'ta en soğuk gün yaşanıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 11:40
  • Denizde Yarın Fırtınamsı Rüzgâr Bekleniyor17 Ocak 2022 Pazartesi 19:07
  • Yağmur ve kar yağışı geliyor...17 Ocak 2022 Pazartesi 15:47
  • En Fazla Yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ Ve Türkeli’de Kaydedildi16 Ocak 2022 Pazar 13:21
  • Soğuk hava etkisini sürdürüyor15 Ocak 2022 Cumartesi 21:10
  • Hafta Sonu Yer Yer Sağanak, Dağlık Kesimlerde Karla Karışık Yağmur Bekleniyor14 Ocak 2022 Cuma 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti