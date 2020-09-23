“En çok yerel vakaya Girne’de rastlandı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de “Sabah Haber” programına katılarak, küresel salgın ve genel sağlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu…

Sınırların açılmasının ardından vaka sayısının artacağının önceden tahmin edildiğini belirten Pilli, vaka artışlarıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Pilli açıklamasında, “tedbirleri aldıktan sonra vakalarda düşüş yaşanacağını biliyorduk. Şu an yurtiçindeki salgın kontrol altına alınmıştır” dedi. Pilli, 1 Temmuz’dan sonra 603 pozitif vaka tespit edildiğini, şu an 239’unun tedavi gördüğünü belirtti. Çok etkili tarama testlerinin yapıldığını ve temaslı takip ekinin çok iyi çalıştığını belirten Pilli, bu sayede pozitif vakaların temaslılarının bulaş yapmadan karantinaya alındığını ifade ederek, “bulaşa izin vermedik” şeklinde konuştu. Önümüzdeki günlerde daha radikal tedbirler alınacağını belirten Pilli, “tedbirleri gittikçe arttırıyoruz. Salgını 20 güne kadar daha fazla kontrol altına alacağız” dedi.

“Yapılan test sayısı sizce yeterli mi?” sorusuna karşılık Pilli, Rum tarafıyla hemen hemen eşit oranda testler yapıldığını söyledi ve “Biz testlerimizi, gerekli yerlerde yapıyoruz. Bugüne kadar 158 bin test yaptık” ifadelerini kullandı. 239 hastanın 27’sinin karantina servislerinde, 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Pilli, yoğun bakımdaki hastalardan birinin solunum cihazına bağlı; ikisinin de durumunun stabil olduğunu söyledi.

Yerel vakalara en çok Girne’de rastlandığını belirten Pilli, ikinci sırada ise Lefkoşa’nın bulunduğunu belirtti.

Personel eksikliği konusuna da değinen Pilli, “personel eksiliğimiz çok az. Yeterli değildir diyemem çünkü yeteri kadar var. Hep şikayet olmaz. Olanakları maksimum seviyede kullanarak mücadele vermeliyiz” dedi. “1 Mart’taki salgınla mücadele gücümüzle şu anki gücümüz arasında dağlar kadar fark var” diyen Pilli, “Sağlık altyapımızı geliştirdik. Önceleri solunum cihazı eksikliğinden, yatak sayılarından ya da maske, tulum gibi malzeme eksikliğinden söz edilirdi. Şimdi böyle sıkıntılarımız yok” ifadelerini kullandı.