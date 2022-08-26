En duygusuz 5 burç!

Duygusuz insanlarla iletişim kurmak sanıldığı kadar kolay olmaz. Onlar çok kolay kalp kırabilir ve insanları üzebilirler. Her zaman kendi mutluluklarını düşündükleri için son derece yıpratıcı olabilirler.

Özellikle ikili ilişkilerde onlarla birlikte olmak ve anlaşabilmek gerçekten zor olur. Astrolojide de duygusuz davranmalarıyla dikkat çeken burçlar var. En duygusuz burç hangisidir? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

Astrolojide bazı burçlar ilişkilerinde kırıcı ve duygusuz davranabilir. Sadece kendisini düşünen bu insanlar başkalarını mutlu etmekle ilgilenmiyor. Duyarsız davranışlarıyla herkesi üzebiliyor.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu astrolojide kararsız olması ile bilinir. İkizler burcu olanlar çok çabuk fikir değiştirebilir. Her zaman hayatında yenilik arar. İkizler burcu eğer gerçekten sıkıldıysa çekilmez ve kırıcı olabilir.

Bir şeyleri kafalarında bitirdiklerinde duygularınıza saygı göstermezler ve kendi bildiklerini okurlar. Hiç ummadığınız bir anda sizi bırakabilirler. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar birlikte olmayı isteyebilirler. İkizler burcunun bu düşüncesiz tavrı partnerlerinizi çok üzer.

AKREP BURCU

Akrep burcu, ilişkilerinde tutkulu ve kararlı olur. Bu özelliklerinin yanında Akrep burcu ilişkilerinde her zaman dürüst davranır.

Gördüklerini ve duyduklarını hemen söyler. Karşısındaki kişiyi eleştirmekten asla çekinmez. Onların duyarsız tavırları kırılmasına sebep olabilir.

Bir Akrep güvenemediyse söylemekten çekinmez, konuştuğunda ise paramparça olabilirsiniz. Akrep burcunun net cümlelerini duymaya hazır olmayabilirsiniz. Ancak o bunu düşünmeden her şeyi bir bir söyler.

KOVA BURCU

Kova burcu olanlar ilişkiler konusunda güvensiz ve korkar davranabilir. Kova burçları özgür olmayı çok sever.

Bu sebeple ilişkilerinde birine bağlanmaktan çok korkarlar. Bir ilişkide kararlı ve dürüst olabilirler, sonra ilgisiz davranırsanız kalp kırıcı olurlar. Kova burçları ilişkilerinde tutarsız olur. Bu sebeple partnerini çok fazla incitebilir.

Kova burcu bağımsız davranışlarıyla hayatında biri yokmuş gibi davranabilir. Onlarla ilişki yürütebilmek neredeyse imkansızdır.

YAY BURCU

Yay burcu astrolojide özgürlüğüne en düşkün burçlar arasında yer alır. Yay burçları ayrıca açık sözlü olması ile bilinir. Her düşündüğünü ya da gördüğünü hemen sözler. Yay burcunun gizlisi saklısı olmaz. Gerçekleri herkesin yüzüne söylediği için

kırıcı olabilir.

Yay burçları empati kuramazlar. Kendi ihtiyaçları her zaman ilk sırada olur. Başkalarının mutluluğu ve istekleri Yay burçlarını ilgilendirmez. Aşırı bencil tavırları tahammül edilemez olabilir.

KOÇ BURCU

Koç burcu eğlenmeyi, gezmeyi, sosyalleşmeyi ve yeni şeyler denemeyi çok sever. Koç burçları sabit kalmaktan hoşlanmaz. İnsanlarında her zaman onun enerjisine uymasını ister.

Koç burcu olanların mücadeleci tavırları her zaman dikkat çeker. Ancak o bu mücadeleyi yaparken o kadar bencil davranır ki karşısındaki insanı hemen kırabilir. Birden ortadan kaybolabilir. Telefonlarınıza çıkmayabilir. Koç burcunun bu sorumsuz tavırları çileden çıkmanıza sebep olabilir.