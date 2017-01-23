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“En erken zamanda çözüme ulaşılması herkesin çıkarına olacak”

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“En erken zamanda çözüme ulaşılması herkesin çıkarına olacak”
CTP Güzelyurt Milletvekili ve MYK Üyesi Armağan Candan, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen “Kıbrıs, Avrupa Birliği ve iki kesimli, iki toplumlu Federasyon” konulu konferansa katılarak konuşma yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, konferans, Atina Belediye Başkan Yardımcısı Lefteris Papayannakis`in himayelerinde  ve “Thinkpi ve Europe Direct-City of Athens” tarafından organize edildi.

CTP milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan konferansta yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin Yunanistan kamuoyu ile buluşmasının önemini vurguladı ve Kıbrıs sorununun geldiği aşama ile Cenevre sürecini değerlendirdi.

Müzakerelerin sürdürüldüğü çerçeveyi, iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün yapısının nasıl olacağını anlatan Candan, süreçte yaşananları ve sağlanan yakınlaşmaları aktardı.

Cenevre süreci ile birlikte uluslararası toplum ve özellikle garantör ülkelerin de resme dahil olduğunu vurgulayan Candan, en erken zamanda çözüme ulaşılmasının herkesin çıkarına olacağını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, güvenlik, iki kesimlilik ve iki toplumluluk ile ilgili hassasiyetlerini vurgulayan Candan, çözüm için ilgili tüm tarafların olumlu katkı yapmasının önemini ifade etti.

Kıbrıs’ta çözümün sadece Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların değil Türkiye ve Yunanistan’ın da çıkarına olacağını ifade eden Candan, örneklerle turizm, ticaret, denizcilik ve enerji alanlarında yapılacak işbirliklerinin ortaya çıkaracağı potansiyeli rakamlarla anlattı.

“AB’NİN BÖYLESİ BİR BAŞARI HİKAYESİNE İHTİYACI VAR”

Candan ayrıca Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye arasında sağlanacak bir barış ve istikrar ortamının, uluslararası terörizm, çevresel tehditler, yasadışı göç ve ekonomik güçlüklerle daha kolay mücadele edilmesine hizmet edeceği inancını ifade etti.

Barışın sadece romantik bir ideal olmadığını, akılcı ve mantıklı olan olduğunu ifade eden Candan barış ortamının her üç ülke ve insanları için de yaratacağı ekonomik kazanımların altını çizdi.

Kıbrıs’ın sorun çözülmeden AB üyesi yapılmasının hata olduğunu da kaydeden Candan, bu hatanın düzeltilmesi için AB`ye de görev ve sorumluluk düştüğünü, Avrupa’nın böylesi bir başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu  söyledi.

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