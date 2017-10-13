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SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

En fakirler Demirtaş ve Erdoğan'a, en zenginler Akşener'e oy veriyor

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En fakirler Demirtaş ve Erdoğan'a, en zenginler Akşener'e oy veriyor
Ankete katılanlar yüzde 91,4'ü sandığa gideceğini söyledi

Türkiye'nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA tarafından hazırlanan "Gündem ve Seçmen Eğilimleri Araştırmaları"nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Toplam 2 bin 646 kişiyle yürütülen araştırmada, "AKP/Erdoğan, HDP/Demirtaş tercihlerinde bulunanların ekonomik bakımdan ülkenin en alt gelir dilimlerindekiler olduğu" belirlendi; "Meral Akşener", "CHP/Kılıçdaroğlu" diyenlerin ekonomik olarak ülkenin en yüksek gelir diliminde olduğu ifade edildi.

28 il merkezi dâhil 101 ilçede, 9-10 Eylül 2017'de yapılan ankette hane geliri üzerinden yapılan kişi başı gelir hesaplamalarına da yer verildi. Ankette, "Tercihlere göre ortalama aylık kişi başı gelir" başlığı altında şu rakamlara yer verildi:

Selahattin Demirtaş: 694, 
Tayyip Erdoğan: 797, 
Kemal Kılıçdaroğlu: 979 
Meral Akşener: 1166
 
Ankete katılanların yüzde 91,4'ü sandığa gideceğini, yüzde 23,2’si ise siyasi tercihinde kararsız olduğunu belirtti. 

AKP'nin oyu yüzde 34.7
"Bugün seçim olsaydı hangi partiyi tercih ederdiniz?" sorusuna karşılık ankete katılanların yüzde 34.7'si AKP'ye oy vereceğini söyledi. AKP'yi sırasıyla CHP (yüzde 17.7), HDP (7.2) ve MHP (7.0) takip etti. Soruyu "Kararsızım" diye yanıtlayanların oranı dağıtıldığında ise oranlar, ankete AKP yüzde 50.9, CHP yüzde 26, HDP yüzde 10.5 ve MHP yüzde 10.3 şeklinde yansıdı.

"En yüksek gelir dilimindekiler Akşener'i tercih ediyor"
Ankette ayrıca şunlar kaydedildi:

"Araştırmada beyan edilen hane geliri üzerinden yapılan kişi başı gelir hesaplamalarını tercihlerin ortalamasını alarak yaptığımızda AKP/Erdoğan, HDP/Demirtaş tercihlerinde bulunanların ekonomik bakımdan ülkenin en alt gelir dilimlerindekiler olduğunu görülmektedir. Buna karşılık CHP/Kılıçdaroğlu ve Akşener/kuracağı parti diyenlerin ve yeni bir partiyi veya Atatürk gibi birisini bekleyenlerin ise ekonomik bakımdan ülkenin en yüksek gelir dilimindekiler olduğu anlaşılmaktadır."

KONDA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Tarhan Erdem, Genel Müdürlüğünü de Bekir Ağırdır yürütüyor. / Bu anket çalışması HDP için yapılmıştır. 

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