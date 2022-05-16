En fazla atıf alan çalışmalar listesinde LAÜ Akademisyeni de yer aldı...

Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Wiley yayın evinin Journal of Public Affairs dergisinde yayınlamış olduğu “İngiltere'de nükleer enerji tüketimi ve ekonomik büyüme; dalgacık yöntemi ile analizi” başlıklı çalışması Wiley yayın evi tarafından 2020 ve 2021 yıllarında en fazla ilgi gören ve atıf alan çalışması seçildi.

Çalışmanın diğer yazarlarının ise Dr. Festus Fatai Adedoyin ve Dr.Festus Victor olduğunu belireten Kırıkkaleli çalışmada, Birleşik Krallık'ta nükleer enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkisinin araştırıldığını ifade ederek, çalışma ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: Çalışmadan bilimsel bulgular göstermiştir ki uzun vadede ekonomik büyüme nükleer enerji tüketiminde neden olduğu ve ayrıcada kısa vadede ekonomik büyüme ile nükleer enerji tüketimi arasında pozitif ilişki olduğunun altı çizilmiştir.

Bu çalışmanın yanında, Wiley tarafından en çok atıf alan çalışmalar arasına giren diğer çalışmanın ise Sustainable Development dergisinde yayınlanan “Doğal kaynakların kullanımının ve ekonomik büyümenin çevre üzerine etkisi: Çin, sürdürülebilir kalkınma için küreselleşme yoluyla bazı yükümlülüklerini değiştirebilir mi?” başlıklı çalışması olduğunu dile getiren Kırıkkaleli, çalışmanın ortak yazarlarının ise Dr. Muhammad Umar ve Dr. Xiangfeng Ji, Prof. Dr. Muhammad Shahbaz ve Dr. Xuemei Zhou olduğunu ve çalışmada Çin'deki CO2 emisyonları ile olası belirleyicileri, yani ekonomik büyüme, küreselleşme, finansal kalkınma ve doğal kaynaklar arasındaki ilişkinin araştırıldığını ifade etti. Kırıkkaleli şöyle devam etti; Bu çalışma göstermiştir ki, ekonomik büyümenin ve doğal kaynakların Çin'deki CO2 emisyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, ancak küreselleşmenin çevresel kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu göstermektedir.