En fazla görülen beş kanserin erken işaretleri

Kanserde erken tanı çok önemli. Teşhis erken konulduğunda, tecrübeli tıbbi bir ekip ve güçlü bir teknolojik altyapıyla mükemmele yakın sonuçlar alınabiliyor. Sık görülen beş kanser türü ve erken işaretleri...

Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu Hürriyet'teki köşesinde sık görülen beş kanser türünün erken belirtilerini kaleme aldı. Kanserde erken tanı çok önemli. Teşhis erken konulduğunda, tecrübeli tıbbi bir ekip ve güçlü bir teknolojik altyapıyla mükemmele yakın sonuçlar alınabiliyor. Bugün eski bir yazımızı yeniden yayınlayıp sık görülen 5 mühim kanser türünde erken işaretleri bir defa daha hatırlatalım diye düşündük. Lütfen dikkatle okuyun ve belirtileri bir kenara not edin...

MEME KANSERİ

Kadınların en çok yakalandığı kanserlerin başında meme tümörleri geliyor.

Doğum yapmamış, doğum yapıp bebeğini hiç emzirmemiş, ilk doğumunu 35’inden sonra yapmış, adet başlama yaşı erken, menopoza girme yaşı geç kadınlarda meme kanseri olma ihtimali artıyor. Meme tümörünün belirtileri şunlar:İki meme arasında simetrinin bozulması

- Memede elle bir sertlik ya da kitle hissedilmesi

- Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekilme oluşması

- Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm

- Meme başında şekil veya yön değişikliği

- Memede beklenmeyen şişme veya büyüme artışı

- Meme başından pembe-kırmızı renkli akıntı gelmesi

- Koltuk altında sertlik ya da şişlik

AKCİĞER KANSERİ

Kansere bağlı ölümlerin neredeyse beşte birinden akciğer tümörleri sorumlu...

Yani kansere ilişkin ölümlerin birinci sorumlusu hâlâ o! Akciğer kanseri, sigara içenlerde (sigara, puro, pipo, nargile), sigara dumanına maruz kalanlarda (pasif içiciler), kirli hava soluyanlarda daha sık görülüyor.

Akciğer kanserini akla getirebilecek belirtileri not alabilirsiniz...

Öksürük

- Kanlı balgam

- İlerleyici nefes darlığı

- Sırtta, kürek kemikleri arasında batıcı ve rahatsız edici ağrılar, göğüs ağrısı

- İştahsızlık

- Halsizlik, kilo kaybı

- Terleme ve yorgunluk

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ

Erken teşhisin çok kolay olduğu ve erken teşhiste neredeyse tam iyileşmeye varan sonuçların alınabildiği kanserlerden biri de kalın bağırsak ve makat kanserleri.

Türkiye’de her yıl 30 binden fazla kişinin bu tümöre yakalandığı düşünülüyor. Kalın bağırsak kanserinde kalıtım çok önemli bir konu. Ailesinde kalın bağırsak kanseri bulunanlarda, hatta meme, yumurtalık, rahim kanseri söz konusu olanlarda, kalın bağırsaklarda polip hastalığı bulunanlarda risk artıyor.

Ülseratif kolit ve crohn hastalığı gibi kronik iltihabi bağırsak hastalıkları da riski artıran nedenler. Çok fazla kırmızı et yiyenlerde, (özellikle mangalda, ateşte kızartılarak pişirilmiş kırmızı etler) hayvansal yağı fazla miktarda tüketenlerde, posadan fakirgıdalarla beslenenlerde, fazla miktarda alkol kullananlarda da risk artıyor.

Bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, özellikle kabızlık yakınmasının sıklaşması

- Sık tuvalete gitme ihtiyacı

- Dışkının kalem gibi incelmesi

- Karında ağrı, şişkinlik

- İzah edilemeyen kansızlık, kilo kaybı ve halsizlik

PANKREAS KANSERİ

Son yıllarda sık görülen kanserlerden biri haline gelen pankreas kanserinde teşhis her zaman kolay değil, hatta çoğu zaman mümkün olamıyor. Hastalığın neden artış gösterdiği tam olarak bilinmiyor.

Beslenme değişiklikleri, kafeinli besinlerin, şekerli yiyeceklerin, yağda kızartılmış gıdaların, sigara ve alkolün daha sık tüketilmesi sorumlu tutuluyor. Belirtilerine gelince:

Mide bölgesinde yemeklerle ilgisiz, inatçı ağrı, dolgunluk, rahatsızlık hissi

- İştahsızlık ve kilo kaybı

- İlerleyici sarılık hali

- Bulantı ve kusmalar

- Pankreatit atakları

- Bel ve sırt bölgesinde ağrılar

- Karında şişlik

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanserinin en önemli risk faktörü yaşlanma. Özellikle yaşı 80’i geçen her iki erkekten birinin prostat kanserine yakalanma olasılığı yüzde 100’e yakın.

Kalıtım bu kanserde de önemli. Birinci derecede yakınlarında prostat kanseri olan erkeklerde olasılık daha fazla. Ailede prostat kanseri olan kişi sayısı arttıkça, hastalığın görülme yaşı düştükçe olasılık riski yükseliyor. Prostat kanserinin, şişman, çok fazla et, doymuş yağ ve alkol tüketenlerde de sık görüldüğü biliniyor. Prostat kanserinin başlıca belirtileri şunlar:

İdrar yapmada güçlük

- Geceleri daha sık idrara kalkma zorunluluğu

- Kesik kesik idrar yapma

- İdrardan kan gelmesi

- Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

- Bel ve sırt ağrıları