En fazla kullanılan internet tarayıcıları

Edge, Safari'ye geçti

Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana koltuğunu korudu ve 10,91'lik pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Safari ise Ağustos 2022'de yüzde 8.83 pazar payıyla üçüncü sırada karşımıza çıktı.

Mozilla Firefox yüzde 7,4 ile dördüncü ve Opera yüzde yüzde 2,86 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

Mobilde en çok kullanılan tarayıcılar

Mobilde en çok kullanılan tarayıcı, yüzde 65,04 ile yine Google Chrome olurken, Safari yüzde 24,59'la ikinci, Samsung İnternet yüzde 4,81'le üçüncü oldu.

Opera, UC Browser, Android ve diğer tüm mobil tarayıcılar pazarın geri kalan yüzde 5,56'sını paylaşıyor.