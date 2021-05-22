  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

En fazla oy Eziç’e, Avunduk YK’dan çekildi, Kamacıoğlu'nun listesi kazandı

» »
En fazla oy Eziç’e, Avunduk YK’dan çekildi, Kamacıoğlu'nun listesi kazandı
En fazla oy Eziç’e, Avunduk YK’dan çekildi, Kamacıoğlu'nun listesi kazandı

Sanayi Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Candan Avunduk ile yarışan Ali Kamacıoğlu kazandı.

Hem mühür hem de karma seçimde rakibine üstünlük sağlayan Ali Kamacıoğlu Sanayi Odası’nın yeni başkanı seçildi.

En fazla oyu Eziç aldı

Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçiminde başkan adaylarından fazla oy alan Sıla Eziç ciddi bir destek gördü.

Candan Avunduk ve yeni seçilen Ali Kamacıoğlu’ndan fazla oy alan Sıla Eziç, genel kurulun yıldızı oldu.

 

Liste oylarından da Kamacıoğlu çıktı

Saat 18:00’de tamamlanan oy verme işleminin ardından yapılan oylamada üyeler tam listeye mühür veya karma olarak oy verebildi.

Tam listeye oy verenler arasından da 223 oy Ali Kamacıoğlu ekibinin 183 oy ise Candan Avunduk’un listesine çıktı.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, sonuçlarından ardından yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu’ndan çekilerek yeni ekibe başarılar diledi.

 

 KTSO 35. Olağan Genel Kurul seçim sonuçları şöyle:

Asil üyeler; “SILA EZİÇ, ALİ KAMACIOĞLU, ERGÜN OZA, MUSTAFA ERSÖZLÜ, MUSTAFA BETMEZOĞLU, HALİL ONALT, HÜSEYİN RUSO, ABDULLAH EMİRZADEOĞLULARI, YAPRAK ÖZYALÇIN, SERCAN GÖRGÜNER BAHÇECİ ve HÜSEYİN CİDDİ”

Yedek üyeler: “MEHMET ÇILDIR, HASAN KAYMAKAM, ATİLLA BULANCAK”

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri yapılacak ilk Oda Yönetim Kurul toplantısının ardından belirlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 farklı yerde yangın çıktı!22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:25
  • Boğazköy’de bir evde yangın çıktı… Ev sahipleri yaralandı22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:14
  • Hizmet sektörü yarın 10.00 ile 21.30 saatlerinde açık22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:10
  • TDP lideri Cemal Özyiğit tarikatların kuzey Kıbrıs'ta yuvalanmasına dikkat çekti!22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:43
  • Sanayi Odası’nda 35. Olağan Genel Kurul yapılıyor22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04
  • Erhürman: Geçiş kapılarındaki anlaşmazlık ne?22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:57
  • Özersay: Pazar günü marketler açık mı değil mi? Yetkililer açıklasın!22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:55
  • Karayolları Dairesi O Yolu Kullanacakları Uyardı22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:32
  • Ersan Saner: "Türkiye’den ciddi miktarda aşı bekliyoruz"22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25
  • 10 Kişi, 1 İşletme ve Müşterileri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti