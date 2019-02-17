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En Fazla yağın nerede oldu?

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 52 kg ile Mehmetçik’te kaydedildi.
En Fazla yağın nerede oldu?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mehmetcik 52 kg/m², Ziyamet 37 kg/m², Sipahi 32 kg/m², Kaleburnu 24 kg/m², Akdeniz, Beylerbeyi 20 kg/m², Girne 19 kg/m², Yenierenköy, Selvilitepe 18 kg/m², Yeşilırmak 17 kg/m², Boğaz, Karaoğlanoğlu 15 kg/m², Türkeli 14 kg/m², Lefke 13 kg/m², Esentepe, Kalkanlı 12 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 11 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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