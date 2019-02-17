En Fazla yağın nerede oldu?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Mehmetcik 52 kg/m², Ziyamet 37 kg/m², Sipahi 32 kg/m², Kaleburnu 24 kg/m², Akdeniz, Beylerbeyi 20 kg/m², Girne 19 kg/m², Yenierenköy, Selvilitepe 18 kg/m², Yeşilırmak 17 kg/m², Boğaz, Karaoğlanoğlu 15 kg/m², Türkeli 14 kg/m², Lefke 13 kg/m², Esentepe, Kalkanlı 12 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 11 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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