  • BIST 7610.04
  • Altın 1852.434
  • Dolar 29.0609
  • Euro 31.327
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

En fazla yağış 31 kilogram ile Yenierenköy'e düştü

» »
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 31 kg ile Yenierenköy’e düştüğünü açıkladı.
En fazla yağış 31 kilogram ile Yenierenköy'e düştü

Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 31 kg ile Yenierenköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Yenierenköy’ü metrekareye 23 kg ile Geçitkale, 21 kg ile Sipahi, 16 kg ile İskele, 15 kg ile Mehmetcik ve Serdarlı takip etti.

Yağış alan diğer bölgelerde ölçülen yağış miktarları ise şöyle:

“Çayırova 12 kg/m², Alayköy ile Vadili  7 kg/m², Alsancak 6 kg/m², Dipkarpaz ve Tatlısu 5 kg/m²”

Yağmur yağan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4 kg arası yağış ölçüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boltaşlı Köyü Sakini Ömer Çetin, Ani Rahatsızlık Geçirerek Yaşamını Yitirdi13 Aralık 2023 Çarşamba 11:27
  • Başbakan Üstel: 2024 yılı büyük yatırımların ve yeni reformların yılı olacak13 Aralık 2023 Çarşamba 11:15
  • Tatar: Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türkleri çok önemli ve değerlidir13 Aralık 2023 Çarşamba 11:14
  • Bir çok bölgede elektrik kesintisi13 Aralık 2023 Çarşamba 11:00
  • Mecliste bütçe maratonu devam ediyor...13 Aralık 2023 Çarşamba 10:25
  • Döviz güne nasıl başladı? 13 Aralık 2023 Çarşamba13 Aralık 2023 Çarşamba 08:43
  • Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yapılacak13 Aralık 2023 Çarşamba 08:40
  • Dikkat! Arıza Nedeniyle Zeytinlik Kavşağı Trafik Işıkları Devre Dışı..12 Aralık 2023 Salı 18:18
  • Nöbetçi Eczaneler -12 Aralık 202312 Aralık 2023 Salı 17:38
  • “Spor yazarlarına mesnetsiz ve hakarete varan açıklamalar kabul edilemez”12 Aralık 2023 Salı 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti