En fazla yağış 31 kilogram ile Yenierenköy'e düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 31 kg ile Yenierenköy’e düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 31 kg ile Yenierenköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Yenierenköy’ü metrekareye 23 kg ile Geçitkale, 21 kg ile Sipahi, 16 kg ile İskele, 15 kg ile Mehmetcik ve Serdarlı takip etti.

Yağış alan diğer bölgelerde ölçülen yağış miktarları ise şöyle:

“Çayırova 12 kg/m², Alayköy ile Vadili 7 kg/m², Alsancak 6 kg/m², Dipkarpaz ve Tatlısu 5 kg/m²”

Yağmur yağan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4 kg arası yağış ölçüldü.