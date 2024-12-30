En fazla yağış 47 kg ile Taşkent ve 44 kg ile Esentepe’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 47 kg ile Taşkent'te ve 44 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 47 kg ile Taşkent'te ve 44 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, Taşkent 47 kg/m², Esentepe 44 Kg/m², Dipkarpaz 37 kg/m², Beylerbeyi 32 kg/m², Tatlısu 25 kg/m², Kozanköy, Girne, Yeşilırmak, Boğaz, Kaleburnu 13 kg/m², Doğancı 9 kg/m², Sipahi, Gaziveren, Yenierenköy 8 kg/m², Akdeniz, Koruçam, Selvilitepe, Değirmenlik 7 kg/m², Mallıdağ, Kantara, Zaferburnu 6 kg/m², diğer yörelere ise 0.1 ile 5 kg/m² arasında yağış düştü.