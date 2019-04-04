En fazla yağış alan bölge açıklandı

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metre kareye 51 kg ile Bostancı’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bostancı’yı 36 kg/m² ile Kalkanlı, 33 kg/m² ile Alevkaya ve 26 kg/m² ile Alayköy takip etti.

Yağış alan diğer yerlerde ise metrekareye 20 kg’dan az yağış ölçüldü.