En fazla yağış alan bölge açıklandı

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bostancı’yı 36 kg/m² ile Kalkanlı, 33 kg/m² ile Alevkaya ve 26 kg/m² ile Alayköy takip etti.
Yağış alan diğer yerlerde ise metrekareye 20 kg’dan az yağış ölçüldü.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bostancı’yı 36 kg/m² ile Kalkanlı, 33 kg/m² ile Alevkaya ve 26 kg/m² ile Alayköy takip etti.
Yağış alan diğer yerlerde ise metrekareye 20 kg’dan az yağış ölçüldü.
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