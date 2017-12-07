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En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi

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En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 12 kg ile Alevkaya’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alevkaya 12 kg/m²; Boğaz ve Yakın Doğu Üniversitesi 11 kg/m²; Gönendere 10 kg/m²; Taşkent 9 kg/m²; Girne ve Serdarlı 8 kg/m²; Beylerbeyi, Lefkoşa, Yeşilırmak ve Geçitkale 7 kg/m²; Ercan 6 kg/m²; Akdoğan, Beyarmudu, Kırıkkale, Zümrütköy, Değirmenlik ve Vadili 5 kg/m²; Çayönü, Devlet Üretme Çiftliği, Gaziveren, Alayköy, Esentepe ve Gemikonağı 4 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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