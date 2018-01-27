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En fazla yağış, Çamlıbel’e düştü

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En fazla yağış, Çamlıbel’e düştü
En fazla yağış, Çamlıbel’e düştü

KKTC’ye dün sabahtan bugüne kadar en fazla yağış, Çamlıbel’e düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı rapora göre, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Çamlıbel 93 Kg/M², Kozanköy 66 Kg/M², Akdeniz 31 Kg/M², Selvilitepe 26 Kg/M², Boğaz 20 Kg/M², Beylerbeyi ve Tatlısu 17 Kg/M², Koruçam 16 Kg/M², Esentepe       14 Kg/M², Türkeli ve Kantara 12 Kg/M², Kalkanlı 10 Kg/m²”

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