Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış Devlet Üretme Çiftliği’ne düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış, Devlet Üretme Çiftliği’nde 11, Serdarlı’da 10, Akıncılar ve Taşpınar’da 5, Alevkaya ve Mallıdağ’da 2, Ercan’da 1 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.