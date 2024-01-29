En fazla yağış Gemikonağı'nda...

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün ve bu sabah 08.00 arası son bir günde metrekareye Gemikonağı’nda 15, gaziveren ve Gönyeli’de 13, Geçitkale ve Gönendere’de 12, Lefkoşa’da 11, Türkeli ve Doğancı’da 10, Boztancı, Değirmenlik ve Balıkesir’de 9, Akıncılar, Esentepe, Taşkent ve Beylerbeyi’nde 8, Boğaz, Zümrütköy, Ercan, YDÜ bölgesi ve Dörtyol’da 7, Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Güzelyurt ve Serdarlı’da 8 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.