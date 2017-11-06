En fazla yağış Gönendere’de kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 40 kg ile Gönendere’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: “Gönendere 40 kg/m², Gazimağusa, Serdarlı 29 kg/m², Ercan 26 kg/m², Ziyamet 22 kg/m², Kantara, Esentepe 20 kg/m², Zafer Burnu, İskele, Beyarmudu 18 kg/m², Yenierenköy, Mehmetçik, Tatlısu 17 kg/m², Alevkaya, Dipkarpaz 16 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Vadili 15 kg/m², Geçitkale, Kırıkkale 14 kg/m², Akdoğan, Mallıdağ 13 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 9 kg/m² arası yağış kaydedildi.