En fazla yağış Gönendere’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Gönendere 40 kg/m², Gazimağusa, Serdarlı 29 kg/m², Ercan 26 kg/m², Ziyamet 22 kg/m², Kantara, Esentepe 20 kg/m², Zafer Burnu, İskele, Beyarmudu 18 kg/m², Yenierenköy, Mehmetçik, Tatlısu 17 kg/m², Alevkaya, Dipkarpaz 16 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Vadili 15 kg/m², Geçitkale, Kırıkkale 14 kg/m², Akdoğan, Mallıdağ 13 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 9 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.