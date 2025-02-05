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En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışım Kalkanlı’da kaydedildiğini açıkladı.
En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış; Kalkanlı’da 19, Çamlıbel’de 17, Mehmetçik ile Değirmenlik’te 16, Tatlısu ile Yeşilırmak’ta 13, Mallıdağ’da 12, Selvilitepe ile Koruçam’da 11, Esentepe ile Kozansoy’da 10, Lapta’da 9, Gönyeli ile Ziyamet’te 8, Alevkaya ile Gönendere’de 7, Taşkent ile Boğaz’da 6, Girne, Güzelyurt, Türkeli, Geçitkale ve Beylerbeyi’nde 5 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4,5 kilogram arası yağış kaydedildi.

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