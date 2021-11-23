En fazla yağış Karaoğlanoğlu'na düştü

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağış, metrekareye 13 kg ile Karaoğlanoğlu’na düştü.
Esentepe ve İskele’de metrekarede 4 kg; Geçitkale’de ise 1 kg yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağış, metrekareye 13 kg ile Karaoğlanoğlu’na düştü.
Esentepe ve İskele’de metrekarede 4 kg; Geçitkale’de ise 1 kg yağış kaydedildi.
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