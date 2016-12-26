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En fazla yağış Karpaz'a düştü

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En fazla yağış Karpaz'a düştü
En fazla yağış Karpaz'a düştü

Ülke genelinde dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında en fazla yağış metre kareye 24 kg ile Sipahi’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sipahi’yi, metrekareye 21 kg. ile Dörtyol, 20 kg ile Ziyamet, 18 kg ile Mallıdağ, 16 kg. ile Yenierenköy, 15 kg. ile Sandallar, 14 kg. ile Kantara, Tatlısu, Mehmetçik ve Geçitkale, 12 kg. ile Esetepe, 11 kg ile Gönendere ve Çayırova, 10 kg. ile Alevkaya ve Lefkoşa, 9 kg. ile İskele, 7 kg ile Girne, Ozanköy ve Türkeli ve 1-6 kg ile diğer bölgeler izledi.

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