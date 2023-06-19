En fazla yağış Koruçam’a düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 6 kilogram ile Koruçam’a düştüğünü bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² yağış kaydedildi.