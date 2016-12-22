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En fazla yağış nereye düştü?

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En fazla yağış nereye düştü?
Meteoroloji Dairesi, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmurun nereye düştüğünü açıkladı...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 102 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Alsancak 102 Kg/M², Zafer Burnu 89 Kg/M²,  Boğaz 74 Kg/M², Esentepe 69 Kg/M²,  Girne 68 Kg/M²,  Koruçam  51 Kg/M², Ercan 38 Kg/M², Alevkaya 34 Kg/M², Kantara, Tatlısu 30 Kg/M², Mallıdağ, Çayırova 29 Kg/M²,  Sipahi 27 Kg/M², Devlet Üretme Çiftliği 23 Kg/M², Gazimağusa,  Yenierenköy 22 Kg/M², Akıncılar, Serdarlı, Sandallar, Kozanköy 21 Kg/M², Salamis, İskele 20 Kg/M², Lefkoşa, Geçitkale 19 Kg/M², Dörtyol 18 Kg/M², Ziyamet, Kırıkkale, Akdoğan, Alayköy 17 Kg/M²”
Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 16 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

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