 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

En fazla yağış nereye düştü?

» »
En fazla yağış nereye düştü?
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 48 kilogramla hangi bölgeye düştüğünü açıkladı...

Daireden verilen bilgiye göre, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında bölgelerde metrekarede kaydedilen yağış oranları şöyle:

“Akıncılar 48, Taşpınar 11, Lefkoşa 6, Çayırova 5, Alayköy 4, Güzelyurt ile Bostancı 3, Yakın Doğu Üniversitesi, Kozanköy, Değirmenlik, Çamlıbel, Devlet Üretme Çiftliği ve Selvilitepe 2 kilogram.”

Diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği açıklandı.

Lefkoşa’da dün akşamki yağışlar ve Güney Kıbrıs kaynaklı yağmur sular yüzünden özellikle hastane bölgesinde su baskınları yaşanmış, bazı yollar da kısa süreli trafiğe kapanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi açıkladı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:42
  • Bu hafta hava nasıl?03 Şubat 2017 Cuma 16:05
  • 3 Şubat hava durumu03 Şubat 2017 Cuma 10:27
  • Havalar değişecek mi?01 Şubat 2017 Çarşamba 16:28
  • Havalar değişiyor...30 Ocak 2017 Pazartesi 14:46
  • Kar yağışı devam edecek!28 Ocak 2017 Cumartesi 12:09
  • “Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak”27 Ocak 2017 Cuma 13:51
  • KKTC'ye kar düştü!27 Ocak 2017 Cuma 13:05
  • En fazla yağış nereye düştü?27 Ocak 2017 Cuma 12:39
  • KKTC'ye kar geliyor!25 Ocak 2017 Çarşamba 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti