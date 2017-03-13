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En fazla yağış nereye düştü?

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En fazla yağış nereye düştü?
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00’i kapsayan 24 saatte en çok yağışın nereye düştüğünü açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, dün ve bu sabah arasındaki sürede en fazla yağışın Dörtyol’a düştüğünü duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Dörtyol’da metrekarede 24 kilogram yağış kaydedildi.

Dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00’i kapsayan 24 saatte, diğer bölgelere metrekareye düşen yağış oranları ise şöyle:

“Gaziveren 22, Akıncılar ve Lefke 21, Kalkanlı, Çamlıbel ve Gönendere 20, Ziyamet 19, Bostancı 18, Selvilitepe 17, Sandallar 14, Akdeniz, Güzelyurt, Taşpınar ve Kozanköy 13, Mallıdağ ve Mehmetçik 12, Sipahi ve İskele 11, Ercan ve Kantara 10, Yeşilırmak, Tatlısu, Zafer Burnu ve Esentepe 9 kilogram.”

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